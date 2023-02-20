ميزة غير مسبوقة لهواتف Galaxy.. تعرف عليها

جدة - نرمين السيد - ووفق موقع kod.ru تساعم الميزة الجديدة والمعرفة باسم Pause USB Power Delivery فة تحسين أداء الأجهزة خلال تشغيل ألعاب الفيديو.
وتستهدف فة الأساس وقف تمرير الطاقة للبطارية خلال وصل الهاتف بالشاحن وقت تشغيل ألعاب الفيديو، ما يمنع ارتفاع درجة حرارة البطارية، والحفاظ عليها من التلف، وفى نفس الوقت الحصول على أفضل أداء للمعالجات أثناء اللعب.
وللاستفادة من الميزة الجديدة، يجب أن يكون الهاتف متصلا بشاحن قوته 45 واطا، وهى متوفرة للإصدارات الحديثة من هواتف Galaxy S23 الحديثة، وبعض هواتف Galaxy الأخرى.
وتعمل الشركة فى الوقت الحالى على توفيرها لهواتف S22 و Z Fold 2 و Z Fold 3 و Z Fold 4 .
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