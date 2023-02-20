جدة - نرمين السيد - علق حسن حامد، خبير التسويق الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات، على إعلان شركة "ميتا" توثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بالعلامة الزرقاء، مقابل 15 دولار شهريًا.





وقال "حامد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك تراجع للإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبدأت الشركات فى البحث عن مصادر تمويل بديلة. وأضاف: "توثيق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى يضمن حماية أفضل للحسابات وغلق أى محاولة لانتحال الشخصية"، مشيرًا إلى أن توثيق "ميتا" هى خدمة اشتراك تتيح التحقق من حسابك باستخدام هوية حكومية، والحصول على شارة زرقاء. وأوضح خبير التسويق الإلكترونى وتكنولوجيا المعلومات، أن الخدمة تضمن الحصول على حماية إضافية ضد محاولات انتحال الحسابات الشخصية، إضافة إلى إتاحة الحصول على وصول مباشر لخدمات دعم العملاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساء dmc- خبير: «ميتا» بدأت فى البحث عن مصدر تمويل بديل بسبب قلة الإعلانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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