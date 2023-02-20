جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة قد أعلنت عن الميزة الشهر الماضى، إلا أنها أصبحت متوفرة للمستخدمين بدءًا من اليوم.
وتعتمد الخلفيات الجديدة على حساس الاتجاهات الموجود فى الهاتف لتحريك الخلفية بشكل يتوافق مع حركة المستخدم، ما يعطى انبطاعًا واقعيًا بوجود المستخدم فى المكان الظاهر بالخلفية.
وتعد الخلفيات الجديدة جزءً من مجموعة الخلفيات الغامرة Immersive Backgrounds التى دعمها التطبيق العام الماضى، وهى عبارة عن خلفيات تحتوى على عناصر متحركة كالأمطار وحركة الشمس بشكل يتزافق مع المنطقة الزمنة وحالة الطقس فى المدينة التى يتواجد فيها الشخص.
كما أعلنت جوجل أيضًا عن ميزة جديدة لتطبيق Google Chat، وهى تطبيقات الويدجت التفاعلية Interactive Widgets، وهى عبارة عن بطاقات تحتوى على صناديق اختيار Checkboxes أو أزرار Radio Buttons أو قوائم منسدلة يمكن استخدامها لإتاحاة إمكانيات مثل نشر التصويتات أو تحيد خيار من ضمن خيارات أخرى تظهر بشكل قائمة منسدلة ضمن نافذة الدردشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضمن تطبيق Google Meet.. جوجل تطلق خلفيات جديدة بتقنية 360 درجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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