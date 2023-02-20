ضمن تطبيق Google Meet.. جوجل تطلق خلفيات جديدة بتقنية 360 درجة

جدة - نرمين السيد - وكانت الشركة قد أعلنت عن الميزة الشهر الماضى، إلا أنها أصبحت متوفرة للمستخدمين بدءًا من اليوم.

وتعتمد الخلفيات الجديدة على حساس الاتجاهات الموجود فى الهاتف لتحريك الخلفية بشكل يتوافق مع حركة المستخدم، ما يعطى انبطاعًا واقعيًا بوجود المستخدم فى المكان الظاهر بالخلفية.

وتعد الخلفيات الجديدة جزءً من مجموعة الخلفيات الغامرة Immersive Backgrounds التى دعمها التطبيق العام الماضى، وهى عبارة عن خلفيات تحتوى على عناصر متحركة كالأمطار وحركة الشمس بشكل يتزافق مع المنطقة الزمنة وحالة الطقس فى المدينة التى يتواجد فيها الشخص.

كما أعلنت جوجل أيضًا عن ميزة جديدة لتطبيق Google Chat، وهى تطبيقات الويدجت التفاعلية Interactive Widgets، وهى عبارة عن بطاقات تحتوى على صناديق اختيار Checkboxes أو أزرار Radio Buttons أو قوائم منسدلة يمكن استخدامها لإتاحاة إمكانيات مثل نشر التصويتات أو تحيد خيار من ضمن خيارات أخرى تظهر بشكل قائمة منسدلة ضمن نافذة الدردشة.