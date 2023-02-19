لحماية أبنائهم من الإدمان.. دار الإفتاء توجه نصيحة مهمة للآباء

جدة - نرمين السيد - وجهت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، نصيحة مهمة للآباء، قائلة: "يجب على الآباء تعويد أبنائهم على تحمل المسئولية منذ الصغر، لكى يستطيعوا أن يتحملوها فى الكبر".





وأشارت الإفتاء إلى أن الكثير من الشباب يلجئون إلى الإدمان بسبب شعورهم بعدم القدرة على مواجهة المشاكل وتحمُّل الآلام. وتشارك دار الإفتاء فى التوعية بخطورة تعاطى المخدرات ضمن مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. يذكر أن دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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