عاجل.. مارك: توثيق الحسابات على فيسبوك سيصبح باشتراك شهرى

جدة - نرمين السيد - أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس "فيسبوك" عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، أن توثيق الحسابات على "فيسبوك" والحصول على الشارة الزرقاء سيصبح مقابل اشتراك شهرى يصل إلى 12 دولار على الويب، و15 دولار على نظام التشغيل iOS.





وقال زوكربيرج: "صباح الخير وإعلان منتج جديد: بدأنا هذا الأسبوع فى طرح Meta Verified - خدمة اشتراك تتيح لك التحقق من حسابك باستخدام هوية حكومية، والحصول على شارة زرقاء، والحصول على حماية إضافية ضد انتحال الهوية ضد الحسابات التى تدعى أنك أنت، والحصول على وصول مباشر إلى دعم العملاء. وأضاف مؤسس فيسبوك: "تتعلق هذه الميزة الجديدة بزيادة الموثوقية والأمان عبر خدماتنا، يبدأ Meta Verified من 11.99 دولارًا شهريًا على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على iOS، سننطلق فى أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع والمزيد من البلدان قريبًا".

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