تأتى بـ 4 ألوان.. سعر ومواصفات الساعة الذكية الجديدة Fire Boltt Blizzard

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جدة - نرمين السيد - وتأتى الساعة الجديدة بتصميم كلاسكى يحاكى الساعة الذكية Quantum، وأيضًا تتميز بتصميم مقاوم للتآكل من السيراميك، وتحتوى على زر تاج قابل للتدوير، مع زر رئيسى للتشغيل، وزر للرجوع، كما تدعم الساعة معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار.
وتحتوى الساعة على شاشة بحجم 1.28 إنش، وتدعم جودة عرض HD، كما تدعم ساعة Blizzard رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين فى الدم مع مستشعر SpO2، مع دعم تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ويمكن أن تدعم مراقبة نشاط المستخدم فى 120 نمط رياضى.
وتضم Fire Boltt Blizzard مكبر صوتى مدمج مع لوحة اتصال لدعم إجراء المكالمات عبر الاتصال بالبلوتوث بالهاتف، ويدعم الهاتف ميزة الإشعارات الذكية، وإمكانية التحكم فى تشغيل الكاميرا، وبها بطارية بقدرة 220 mAh.
وتستمر بعمر شحن يصل إلى 7 أيام وتتوفر بألوان الأسود والفضى والذهبى والأسود مع الفضى، وتطرح فى 23 فبراير الجارى بسعر 42 دولار.
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