بعد شراء طائرة.. مطور يحولها لـ فيلا فاخرة

جدة - نرمين السيد - وبعد شراء المطور فيليكس خلال فترة تقاعده من العمل، تمكن من تحويلها إلى فيلا فاخرة موجودة على قمة منحدر بالقرب من شاطئ "نيانج نيانج" فى جزيرة بالى الإندونيسية.

وتتكون الفيلا من غرفتى نوم ومسبح، كما أنها موجودة على ارتفاع 150 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ويستعد فيليكس لطرحها للإيجار بدءا من أبريل المقبل وبمبلغ 7 آلاف دولار، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "CNN" العربية.

وأشارت التقارير إلى أن ديمين قرر شراء طائرة خاصة لأجل الاستخدامات الشخصية له، ولكنه سرعان ما فكر فى تحويلها إلى شىء متميز وفريد لذا لجأ إلى إنشاء فيلا فاخرة.

وبعد فترة قام بنقل الطائرة إلى قمة منحدر، وكان يجب تفكيكها، لذا أشار إلى تفكيك حوالى 50 ألف مسمار، واستغرقت العملية حوالى شهرين من التخطيط ولكن عملية النقل الفعلية كانت 5 أيام.

وبذل ديمين مجهود كبير للتأكد بأن التصميم الداخلى يتماشى مع رؤيته، وأضافت التقارير إلى أنه يمكن الوصول إلى الفيلا عبر "درج" يأخذ الفرد لجناح الطائرة ثم المدخل الرئيسى.

وتحتوى الطائرة على غرفة معيشة وسرير يتحول لأريكة ومدخل زجاجى وغرفتى نوم بالإضافة إلى خزانة ملابس.