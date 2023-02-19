تناثر حطام مركبة الفضاء الروسية «بروجرس إم إس - 21» فى المحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" فى بيان اليوم الأحد، أنه "تم إخراج (بروجرس إم إس -21) من المدار ودخلت الغلاف الجوى، ثم تفككت وسقط حطام غير محترق من هيكلها فى منطقة غير صالحة للملاحة فى جنوب المحيط الهادى".

وكانت وكالة الفضاء الروسية أعلنت فى وقت سابق أن مركبة الفضاء "بروجرس إم إس -21" ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية فى 18 فبراير الجارى.

يُذكر أن قرار إخراج هذه المركبة من المدار اتخذ بعد تحليل مفصل لصور الأضرار، التى لحقت بمبرد نظام التحكم الحرارى على السطح الخارجى لهيكلها وفى مقصورة التجميع.

وكان سيرجى كريكاليف، المدير التنفيذى لبرامج الفضاء المأهولة فى "روسكوسموس"، أشار مؤخرا إلى حدوث تسرب من نظام التحكم الحرارى على متن المركبة، كما حدث مع المركبة الفضائية الروسية "سيوز إم إس-22" فى منتصف ديسمبر الماضى.