آخر مقتنيات النجم البرتغالى.. سعر خرافى لساعة رونالدو الجديدة

جدة - نرمين السيد - يعتبر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم نادى النصر السعودى، أحد المشاهير الذين يجمعون القطع الثمينة فى مختلف المجالات، من ساعات وسيارات وملابس وغيرها، وقد بدا جليًا خلال مسيرته.





وكانت آخر مقتنيات النجم البرتغالى بحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وتناقلته عدة وسائل إعلام، ساعة جديدة يبلغ ثمنها أكثر من 130 ألف يورو.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الساعة الجديدة من علامة "رولكس"، مصنوعة من الذهب ومغطاة بالياقوت الأزرق.

وأشارت إلى أن رونالدو ظهر مؤخرًا فى السعودية وهو يرتدى ساعة ثمنها حوالى 780 ألف يورو، قبل أن يطل الآن بساعة جديدة، لكن ثمنها أقل بكثير.

وأضافت "ماركا": "تم التحديث كثيرًا عن الساعة الأولى من ماركة "Jacob & Co"، ولكن لا ينبغى تجاهل ساعة "رولكس" الجديدة المصنوعة من الذهب والمغطاة بالياقوت الأزرق".

ويعرف عن رونالدو أنه جامع ساعة مشهور، وشوهد فة مناسبات أخرى وهو يستخدم قطعًا من أفضل العلامات التجارية ذات الثمن المرتفع للغاية، حيث ارتدى فى عام 2020 ساعة من ماركة سويسرية، تبلغ قيمتها 420 ألف يورو، بحسب ما نقلته "العربية".

وانتقل "الدون" مطلع السنة إلى السعودية بعد توقيعه عقدًا لمدة عامين مع فريق النصر السعودى، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزى.