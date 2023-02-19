مسابقة لعرض أزياء الكلاب فى البرازيل (صور)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى المسابقة ما يزيد عن 100 كلب لأجل التألق فى شوارع "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.

وتسبب المهرجان فى إثارة أجواء مدهشة فى الشوارع، وذلك بعد انتشار الكلاب فى الشوارع بملابس مبهجة وهم برقصون على موسيقى السامبا أثناء استعراضهم أمام محبى الحيوانات الأليفة فى مسابقة "أزياء الكلاب".

واستعان الكلاب فى المهرجان بملابس لشخصيات رسوم متحركة وغيرها لأبطال خارقين ومهرجين.

وأحضرت إدسون شيانكا البالغة من العمر 36 عاما، كلبتها البالغة من العمر 12 عاما وكانت مرتدية ملابس مينى ماوس، وعلقت : "إنها مبادرة رائعة، إنه وقت جيد للحيوانات الأليفة للتواصل الاجتماعى".

كما كانت مارى جورداو البالغة من العمر 52 عاما تشارك فى تلك المسابقة منذ عام 2014، مناشدة أصحاب الكلاب بتوخى الحذر وجلب الماء وإبعادهم عن الأماكن الساخنة.