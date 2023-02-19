بتصميم متسع.. «Philips» تطلق شاشات جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن الشاشات الجديدة تحمل اسم "45B1U6900C و45B1U6900CH"، وتأتى الإصدارات الجديدة بالعديد من المواصفات الفائقة. وتتميز الشاشات بحجم 44.5 بوصة ودقة عرض 5120 فى 1440 بيكسل، وأبعاد 32:9، بالإضافة إلى منحنى فائق الاتساع "1500R". وتقدم الشاشات تغطية لونية بنسبة 107% من ألوان DCI-P3، كما تأتى بحامل قابل للتعديل، وتضمن وحدة لدعم سمعانات الرأس. وتضم "45B1U6900CH" كاميرا webcam بدقة 5 ميجابيكسل، مدمجة مع ميكروفون لدعم إلغاء الضوضاء فى اجتماعات الفيديو.

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