أخلاقنا الجميلة.. حقوق مكان العمل (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، حقوق مكان العمل. وتم تحديد قانون العمل لأجل تنظيم وضمان سير العمل بالمؤسسات دون يتعرض صاحب العمل أو الموظف لأى ضرر. ويجب على الموظف تأدية الواجبات المطلوبة منه بدقة وأمانة، بالإضافة إلى إنجازها فى الوقت المحدد. وعلى الموظف تنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل دون مخالفة للوائح والآداب العامة حتى لا يتعرض للخطر. ويجب أن يحافظ الموظف على مواعيد العمل وابتاع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب أو مخالفة المواعيد، بالإضافة إلى حسن معاملة عملاء صاحب العمل. ويعد احترام الرؤساء والزملاء من أكثر الأمور التى يجب مراعاتها وتنفيذها بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار العمل، واتباع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير المهارات والخبرات.

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