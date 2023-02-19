ميزة جديدة من واتساب لمستخدمى هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه يطرح ميزة تدعى "Picture-in-picture"، والتى يمكن الاستفادة منها أثناء مكالمات الفيديو.

وأوضح التطبيق أن ميزة "صورة داخل صورة" تسمح للأفراد الاستمتاع أثناء مكالمات الفيديو، ومن خلال عدم انقطاع المكالمة عند الحاجة للوصل إلى التطبيق الآخر.

ولفت التطبيق إلى أنها يتم طرحها لمستخدمى النسخة التجريبية "WhatsApp Beta"، وبدءا من اليوم أصبحت الميزة متوفرة لجميع مستخدمو أيفون بالإصدار المستقر من واتساب على متجر أبل ستور.

وتعمل الميزة مثل التطبيقات الأخرى التى منها "فيس تايم"، والتى تتيح للمستخدمين العودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء مكالمات الفيديو دون فقدان الصورة.

وبمجرد الانضمام إلى مكالمة فيديو وتصغير شاشة التطبيق، فأن الميزة تعمل على عرض الفيديو تلقائيا فى نافذة عائمة فوق الشاشة الرئيسية تغطى جزء من التطبيقات الأخرى التى يتم استخدامها أثناء المكالمة.