طالب بريطانى يثير الذعر بعد رسوبه

جدة - نرمين السيد - وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى تفاصيل قصة القضية التى أثارت حالة من الذعر والجدل لدى السكان. وأشارت تقارير إلى أن الشاب البالغ 19 عاما أنهى حياة معلمته المسنة البالغة 74 عاما بساطور. ولفتت التقارير إلى أن المحكمة التشكيلية أصدرت حكما بالسجن لمدة 12 عاما وخضوعه لعلاج نفسى، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية. وأضافت أن الطالب شعر بالإهانة والتنمر فى الفصل وذلك بعد حصوله على تقدير فاشل فى مادة الاتصالات باليوم السابق للواقعة. وأوضح الخبراء أن الطالب لم يكن في حالة عقلية طبيعية وقت ارتكاب الجريمة.

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