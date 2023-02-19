القاهرة الإخبارية: آبل تحذر عملائها من إمكانية تعرض هواتفهم للاختراق

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن"آبل" أطلقت تحذيرا لعملائها تزامنًا مع إصدار تحديث جديد، حيث أصدرت الشركة بيانًا حذرت فيه من أن عدم تحديث نظام التشغيل قد يؤدى لاختراق الهواتف بسبب مشكلة بمتصفح "سفارى".

وأوضح التقرير أن آبل قالت فى بيانها إن الخلل الأمنى سمح للقراصنة بتنفيذ برمجة عشوائية على جهاز آيفون، لافتًا إلى "آبل" أضافت فى تحذيرها أن النظام المحدث متاح فقط لطرازات آيفون.