الإفتاء: أحاديث النبى أكدت أن الميت يشعر بمن يزوره ويرد عليه السلام

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء إنه مِن المقرَّر أنَّ الإنسان إذا مات، فإنَّ موته ليس فناءً محضًا أو عدَمًا لا حياة فيه، بل هو انتقال من حياةٍ إلى حياة، فيكون مدركًا لكلِّ ما حوله يشعر بمَن يزوره ويردُّ عليه السلام إذا سلَّم عليه، وهذا ممَّا ثبت عن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم فى أحاديث متعدِّدة: كحديث عَرْض الأعمال على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره لنا صلَّى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: «حَيَاتِى خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُحْدِثُونَ وَيَحْدُثُ لَكُمْ. وَمَمَاتِى خَيْرٌ لَكُمْ؛ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ: فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ» رواه البزار فى "مسنده"، وصححه جمع غفير من الحفاظ، كالإمام النووى والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطى وغيرهم.





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