وداعا للزحام.. اليابان تجرى تجربة ناجحة لأول سيارة طائرة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبدأت اليابان فى تجربة الرؤية المستقبلية للسيارات الطائرة فى أول رحلة تجريبية انطلقت مؤخرًا، والتى أكدت على قدرتها على قطع الرحلات بآداء أسرع ووقت أقصر، والتى يمكن أن تدعم خفض الازدحام فى الطرق، وخفض التلوث.

وتتطلب السيارات الطائرة الحد الأدنى من المتطلبات فى البنية التحتية والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية، لذا تقدم حلا مثاليا للمستخدمين فى المستقبل.

يشار إلى أن الرحلة التجريبية تؤكد على أن السيارة الطائرة فى مسارها الصحيح للتنفيذ والانطلاق على أرض الواقع، وتم تجربة السيارة الطائرة فى اليابان فى محافظة أويتا فى جنوب غرب اليابان.

وتم تصنيع السيارة الطائرة فى الصين، حيث تتضمن اثنان من المقاعد، وترتكز على تقنية طائرات "drone" حيث تدعم التحليق عبر البرمجة المسبقة لمسار الرحلة دون الحاجة لوجود طيار.

وترتفع السيارة عند التحليق بشكل عمودى لارتفاع 30 مترا، ومن ثم تبدأ فى قطع مسافة تصل إلى 36 كيلو متر فى خلال 3 دقائق ونصف.