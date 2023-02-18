بعد 527 سنة من غرقها.. علماء يكتشفون أطعمة بحالة جيدة بحطام سفينة دنماركية

جدة - نرمين السيد - وعثر العلماء خلال عملية حفر حديثة على 40 نوعًا مختلفًا من الفاكهة والتوابل والخضروات والمكسرات والحبوب، كـ (اللوز والعنب والفلفل) وغيرها، مؤكدين أن حالة الحفظ لهذه الأطعمة مقبولة بعد مرور كل هذه الأعوام.

وقال العلماء إن العديد من الفاكهة تتمتع بلونها وقشرتها الأساسيين، لافتين إلى أن الزعفران الذى عُثر عليه بجانب الأطعمة الأخرى احتفظ برائحته المميزة بعد أكثر من 500 عام، بحسب ما ذكرته "CNN عربى".

وأرجع الباحثون حالة الحفظ الرائعة للمواد الغذائية إلى درجة حرارة البحر البلطيق الباردة، وأيضًا لتدنى درجة الملوحة به.

وغرقت "جريبشوندن" فى بحر البلطيق فى القرون الوسطى.