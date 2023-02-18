بمواصفات فريدة.. «أبل» تطرح هواتف آيفون قابلة للطى لأول مرة قريبًا

جدة - نرمين السيد - تعمل شركة أبل على إنتاج هواتف ذكية قابلة للطى ستكون الأولى من نوعها فى تاريخ "آيفون"، وستدخل بها فى منافسة ساخنة مع "سامسونج" التى سبقتها فى هذه الخطوة، لكن هواتفها تواجه انتقادات حادة بسبب بعض العيوب المزعومة.





وحصلت "أبل" على براءة اختراع لهواتف قابلة للطى، وهو ما يؤكد أن هذه الهواتف أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الطرح فى الأسواق والكشف عنها رسميًا، رغم أن الشركة لم تعلن أى شىء بهذا الصدد، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، ونقلته "العربية".

وترددت الكثير من الشائعات سابقًا حول اعتزام أبل إطلاق أجهزة قابلة للطى، لكن التقارير كانت تقول فى كل مرة إن الشركة أخرت الإنتاج بسبب المشاكل التى تعانى منها الطرازات الأخرى، مثل ضعف الجودة والعرضة للكسر.

وتشير براءة الاختراع التى حصلت عليها أبل إلى أن لديها جهازًا قابلًا للطى فى طور الصنع من شأنه أن يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع أجزاء متعددة من الهاتف الذكى لأداء مهمام مختلفة.

وسيتم وضع الأزرار الافتراضية على جانبى الجهاز، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم فى الكاميرا ومستوى الصوت وسطوع الشاشة وخيارات أخرى.

وتقدم "أبل" حلًا لمنع التصدع، وميزات لمقاومة الإجهاد مثل طبقات البوليمر المطبقة كطلاء على مناطق معينة من الجهاز والشاشة.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن الجهاز القابل للطى، ولكنه سيتيح لشركة "أبل" أن تدخل منافسة مع "سامسونج".