لتسكنوا إليها.. الإفتاء: الزواج أعظم وأسمى علاقة

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن الله عز وجل جعل العلاقة الزوجية أعظم وأسمى علاقة، ووصف الميثاق الزوجى بالميثاق الغليظ، قال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (سورة النساء: 21)، واعتبر أن أعظم الخبائث أن يتدخل متدخل فيكدر ويفسد ما بين الزوجين.





يشار إلى أن الإفتاء تقدم عدة نصائح للزوجين خلال حملة "لتسكنوا إليها" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى. وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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