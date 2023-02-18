الصين.. إصدار بيانات علمية مجمعة من المسبار القمرى «تشانغ أه-4»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم السبت، أن البيانات تشمل 3991.1 ميجابايت من 803 ملفات مجمعة من أربع حمولات علمية مجهزة على مركبتى الهبوط والتجوال للمسبار القمرى "تشانغ أه - 4"، فى الفترة ما بين 26 ديسمبر 2021 و10 يناير 2022.

وقام المسبار "تشانغ آه - 4"، الذى تم إطلاقه فى 8 ديسمبر 2018، بأول هبوط سلس على فوهة بركان فون كارمان فى حوض القطب الجنوبى أيتكين على الجانب البعيد من القمر فى 3 يناير 2019، وسافرت مركبة الهبوط "يوتو - 2" قرابة 1500 متر على الجانب البعيد من القمر حتى الآن.