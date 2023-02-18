عطل فنى يضرب فيس بوك.. راجع حسابك

جدة - نرمين السيد - وأثار العطل غضب المستخدمين، حيث يتم ربط الحسابات الشخصية لـ "تويتر وتيك توك وإنستجرام" بأى حساب يتم فتحه. وتظهر المعلومات الشخصية للمستخدم على صفحات الأشخاص الآخرين بمجرد زيارتها، ما أحدث أزمة بين المستخدمين. ومؤخرا تعرض التطبيق لعطل فنى، حيث تم حذف عدد المتابعين على الحسابات، وأرجع خبراء حينها السبب لأن روسيا حظرت فيسبوك وقيام الولايات المتحدة بحظر الحسابات الروسية.

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