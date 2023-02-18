يحرق السعرات أعلى من الرقص.. تنظيف المطبخ طريقك لإنقاص الوزن

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكره موقع "العربية"، أشارت الدراسة، التى أجرتها خدمة التنظيف فى الولايات المتحدة، أن تنظيف المطبخ لمدة تصل إلى 50 دقيقة يعمل على حرق سعرات حرارية أكثر من مما يتم حرقه أثناء الرقص أو ركوب الدراجة أو حتى تنظيف غرفة أخرى خلال نفس المدة.
ويعمل تنظيف المطبخ، على حرق سعرات فى المتوسط 276، بينما دورة المياه فقط 173 سعرة، وغرفة النوم 154 فقط، فى حين أن الرقص يحرق 219 سعرة حرارية، فيما يساعد ركوب الدراجة لمدة ساعة على حرق 292 سعرة.
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