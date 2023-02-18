آبل تستعد لإطلاق iOS 16.4.. مميزات كثيرة

جدة - نرمين السيد - وتوفر النسخة الجديدة، ميزة الكتابة السريعة، ولغات حديثه أبرزها الروسية، كما تسهل الوصول إلى الهاتف حال فقدانه من خلال التتبع.
كما تساهم فى تحسين محرك الويب WebKit والذى يمكن من خلاله تشغيل تطبيقات الويب، وتمكن صاحب الهاتف من تحديد الإشعارات وفق رغبته.
حملت النسخة الجديدة من iOS 16.4 رموزًا تعبيرية حديثة، وتوفير مزيد من طاقة البطارية، إضافة إلى بعض التعديلات على واجهات Apple Music.
وعبر التحديث الجديد فبإمكان مستخدم آيفون، أن ينقل الهاتف لاستخدام شبكات 5G فقط، ما يساهم فى زيا معدل نقل البيانات إلى 3 جيجابايت فى الثانية.
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