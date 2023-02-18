الفضاء الروسية: سفينة شحن فضائية تخرج من المدار

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن مجموعة العمليات الرئيسية لشركة كوروليف (جزء من شركة روسكوزموس الروسية الحكومية) قررت تعطيل مسار سفينة الشحن بروجرس إم إس -21، فى 19 فبراير.
وأضافت الوكالة أن "خبراء روسكوزموس يتوقعون أن حطام المركبة الفضائية التى ستنجو من الاحتراق بعد تجاوز الغلاف الجوى ستسقط فى منطقة غير مأهولة وغير ملاحية فى الجزء الجنوبى من المحيط الهادئ فى الساعة 06:57 صباحًا (بتوقيت موسكو)".
وذكرت وكالة "تاس" أنه تم تأجيل خروج المركبة الفضائية الروسية من المدار، والذى كان مقررا اليوم السبت 18 فبراير، للسماح للخبراء بدراسة لقطات الفيديو والصور.
وأضافت أن مركبة الشحن الفضائية "بروجرس" انفصلت عن محطة الفضاء الدولية - فى وقت سابق اليوم - وبعد انفصالها قام رواد الفضاء الروس بتحويل سفينة الشحن الفضائية إلى وضع التشغيل عن بعد لالتقاط صور للأجزاء المتضررة فيها، وذلك بعد اكتشاف عدة أعطال فيها على مدار الأسبوع الماضى.
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