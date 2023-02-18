البرازيل.. ولادة طفلة بـ ذيل (صورة)

جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، وفق مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports، تمكن الأطباء من إزالة الذيل الذى كان بارزًا من ظهر الطفلة، ومغطى بالجلد.

ونشرت المجلة صورة للطفلة لحظة ولادتها، وأخرى بعد العملية الجراحية التى تمت بعد 3 سنوات، وغيرت مسار حياتها.

وتعرف هذه الحالة طبيا بـ "السنسنة المشقوقة"، والتى تؤدى لفجوة فى العمود الفقرى للطفل، وتحدث عندما يكون فى الرحم.

وقال الأطباء إن "الذيل" كان موجودًا فى المنطقة القطنية العجزية، وأكدوا أن هذه الحالة نادرة الحدوث، وسجلت على مستوى العالم 200 مرة فقط، وتحدث أثناء الحمل.