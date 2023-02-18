- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - فى التفاصيل، وفق مجلة Journal of Pediatric Surgery Case Reports، تمكن الأطباء من إزالة الذيل الذى كان بارزًا من ظهر الطفلة، ومغطى بالجلد.
ونشرت المجلة صورة للطفلة لحظة ولادتها، وأخرى بعد العملية الجراحية التى تمت بعد 3 سنوات، وغيرت مسار حياتها.
وتعرف هذه الحالة طبيا بـ "السنسنة المشقوقة"، والتى تؤدى لفجوة فى العمود الفقرى للطفل، وتحدث عندما يكون فى الرحم.
وقال الأطباء إن "الذيل" كان موجودًا فى المنطقة القطنية العجزية، وأكدوا أن هذه الحالة نادرة الحدوث، وسجلت على مستوى العالم 200 مرة فقط، وتحدث أثناء الحمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل.. ولادة طفلة بـ ذيل (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.