تجمل بالأخلاق.. تعلم التسامح (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرة "تجمل بالأخلاق"، يبرز الإنفوجراف التالى، أهمية التسامح، وحث العظماء عليه.
وفى هذا الصدد يقول على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ "أعقل الناس أعذرهم للناس"، ويقول أيضا: "إذا قدرت على عدوك فاجعل العف عنه شكرا للقدرة عليه.
أما جوزف جوبير، فيقول: "التسامح جزء من العدالة"، بينما يقول جور برنارد شو: "احذر من رجل ضربته ولم يرد فهو لن يسامحك ولن يدعك تسامح نفسك.
فيما يقول "فكتوريان": "التسامح زينة الفضائل".
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