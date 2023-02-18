تجمل بالأخلاق.. تعلم التسامح (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرة "تجمل بالأخلاق"، يبرز الإنفوجراف التالى، أهمية التسامح، وحث العظماء عليه.

وفى هذا الصدد يقول على بن أبى طالب ـ رضى الله عنه ـ "أعقل الناس أعذرهم للناس"، ويقول أيضا: "إذا قدرت على عدوك فاجعل العف عنه شكرا للقدرة عليه.

أما جوزف جوبير، فيقول: "التسامح جزء من العدالة"، بينما يقول جور برنارد شو: "احذر من رجل ضربته ولم يرد فهو لن يسامحك ولن يدعك تسامح نفسك.

فيما يقول "فكتوريان": "التسامح زينة الفضائل".