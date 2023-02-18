متخصص: توت عنخ آمون كان عاشقا للأوز والبط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شريف شعبان، المتخصص فى الآثار المصرية القديمة، إنّ القدماء عرفوا اللبن ومنتجات الألبان والفول والعدس والخبز بكل أنواعه، مشيرًا إلى أن الخبز من المكونات الأساسية للأسرة المصرية.





وأضاف فى تصريحات لبرنامج «صباح الخير يامصر»: "كل الأكلات التراثية الموجودة فى الصعيد ورثناها من أجدادنا المصريين القدماء، مع اكتشاف مقابر بناة الأهرام فى عام 1990 اكتشفنا أن لديهم مخبزا، وعُثر على بقايا الخبز الشمسى هناك، وعلموا أن فكرة التخمير وصل لها القدماء".

وتابع: "أغلب عاداتنا وأنواع الأكل فى هذه الأيام ورثناها من المصريين القدماء، كما أن ارتباط الأعياد بالأكل هو ارتباط مصرى قديم، وأن فكرة تقسيم الوجبات إلى 3 وجبات، كانت موجودة لدى المصريين القدماء، الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى كانت تتناول الفطور فى الفجر وكانوا يتناولون الفطير والخبز والفول والعدس والخضروات، وكان يتم الحصول عليها وسط حضور عائلى، ووجبة الغذاء كان يتم تناولها فى منتصف اليوم، والعشاء عند غروب الشمس".

وأشار، إلى أن الطبقات العليا كانت تتناول الوجبات فى فترات متأخرة من اليوم، وكانت المناضد بها لحوم عجول وماعز وأسماك البورى والبلطى المشوية، لافتًا إلى أن توت عنخ آمون كان عاشقا للأوز والبط، حيث جرى اكتشاف مجموعة من الأوز والبط المحنطة فى مقبرته، وكان يحب الدوم.