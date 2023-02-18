رجل أضرم النار فى نفسه بالخطأ.. اعرف القصة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن الفيديو رصد اللحظة التى سقط خلالها على بركة من البنزين الذى كان يحاول إلقاؤه على جدار إحدى العيادات بهدف إحراقها.

ورصد الفيديو الرجل ذو القبعة البيضاء ووشاحه الطويل على شاشة الكاميرا حاملاً حاوية تشبه الدلو من سائل قابل للاشتعال وسكبها فى مجرى القمامة المتصل بالمبنى، وعندما أفرغ الحاوية، سقط بعض البنزين على الحائط وتسرب إلى الرصيف.

كما رصد الفيديو انزلاق الرجل، وسقوطه على الأرض دون أن يدرك أن السائل كان على سترته، وعندما أخرج "قداحة" وأشعل شرارة، انفجرت كرة نارية وغطت الكاميرا قبل أن تظهر الرجل يفر مع اللهب على ظهره.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن منفذ الحريق أضرم النار فى المبنى ردًا على وفاة المرضى الذين لقوا حتفهم بعد إجراء عملية جراحية فى المنشأة.

وقدم صاحب المبنى شكوى إلى النيابة ودعا السلطات إلى العثور على المشتبه به.