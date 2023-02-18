قصة منافس جوجل الذى أحدث ثورة فى مجال الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - المنافس هو روبوت الدردشة التفاعلى (ChatGPT) الذى أحدث ثورة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأصبح حديث الساعة فى الوسط التقنى.

وكشف تقرير أن شركة OpenAI، المدعومة من شركة مايكروسوفت، سيطرت من خلال روبوت (ChatGPT) على سوق الذكاء الاصطناعى التوليدى، حيث جمع خلال شهرين ونصف فقط من إطلاقه أكثر من 100 مليون مستخدم نشيط شهريًا.

وأوضح التقرير أن التطبيق أصبح أسرع تطبيق ويب نموًا على الإطلاق، وقد دفع هذا النجاح الكبير شركات التكنولوجيا كلها إلى الإسراع بتقديم تحديثات ومنتجات جديدة لمواكبة هذه الثورة التقنية الجديدة التى نشهدها حاليًا.

وذكر التقرير أن "جوجل" كانت من أوائل الشركات التى استجابت لهذه الضجة، وأسرعت خلال الأسبوع الماضى بالإعلان عن إطلاقها الإصدار التجريبى الأول من تطبيق Bard المنافس الجديد لروبوت ChatGPT.

Google Bard؛ هو روبوت دردشة تفاعلى يستند فى عمله إلى الذكاء الاصطناعى من جوجل يمكنه الرد على الاستفسارات والطلبات المختلفة بطريقة المحادثة. ومن المفترض أن يعمل بشكل مشابه لروبوت ChatGPT، والاختلاف الأكبر هو أن روبوت جوجل سيسحب معلوماته من الويب.