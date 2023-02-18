خطوات توصيل خدمة الصرف الصحى للأنشطة غير المنزلية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، عبر موقعه الإلكترونى، وصفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنفوجرافا، يوضح للمواطنين المستندات والإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للأنشطة غير المنزلية "الأنشطة الأخرى"، وذلك فى إطار مبادرة "إعرف حقك" التى أطلقها الجهاز التنظيمى، وتهدف لنشر المعلومات الهامة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.





وأوضح الجهاز التنظيمى، أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلى، بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمنتفع "سارية"، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار بالعقار، وفاتورة مياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبنى فى المدن، والرسومات الهندسية أو رسم كروكى للمكان، وصورة من رخصة النشاط أو البطاقة الضريبية أو خطاب السير فى إجراءات الترخيص من الوحدة المحلية بالنسبة للمحال، وأى مستند آخر تطلبه الشركة، ويكون ضروريا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

وأضاف الجهاز التنظيمى، أن إجراءات خدمة توصيل الصرف الصحى للأنشطة غير المنزلية "الأنشطة الأخرى"، تشمل، تقديم العميل طلبا لشركة المياه لتوصيل خدمة الصرف الصحى، وسداده قيمة المعاينة والملف، ثم إجراء المعاينة على الطبيعة، وإعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد، بعدها يسدد العميل قيمة المقايسة ومقابل الربط "نقدا أو بالتقسيط"، ويستخرج التصاريح اللازمة للحفر.

ومن ثم يقوم الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن، ويتولى الفنيون تنفيذ المقايسة وإعداد المقايسة الختامية، ويقوم العميل بتوقيع العقد بخدمة العملاء، وبذلك يتم الانتهاء من تقديم الخدمة.