تحديثات واتس آب.. 100 صورة فى رسالة واحدة

جدة - نرمين السيد - وبات بإمكان المستخدمين إرسال 100 صورة دفعة واحدة، بعد أن كان الإرسال مقتصرا على 30 فقط، أو حتى إرسال فيديوهات بحجم أكبر.

كما أتاح التحديث الجديد لمستخدمى أندرويد، تضمين تسميات توضيحية مع المستندات المرسلة، أو أسماء وأوصاف أطول من ذى قبل فى حالة الدردشة الجماعية.

وكان "واتس آب" طرح ميزة جديدة، الشهر الماضى، حيث مكن المستخدمين من إنشاء صورة شخصة واستخدامها كملصات، مثلما فعل تطبيق التواصل فيس بوك.

وكانت الشركة، أقرت تحديثا فى ديسمبر الماضى، يسمح للمستخدمين بسماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها، الأمر الذى ساهم فى تجنب مواقف محرجة.