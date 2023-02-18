جوجل تصدر قرارا يحرم الملايين من Chrome

جدة - نرمين السيد - جوجل

وقالت شركة جوجل، إنها ستحظر ملايين أجهزة الكمبيوتر الشخصية من تنزيل أحدث إصدار من المتصفح الخاص بها "جوجل كروم"؛ معللة ذلك بأنه لا يتطابق مع مواصفات النسخة الجديدة، وهو ما يعنى أن ملايين المستخدمين فى حاجة إلى شراء جهاز جديد للبقاء بأمان عند تصفح مواقع الإنترنت.

ولفتت شركة موقع البحث العالمى العملاق إلى أنها ستعطى نسخ جوجل كروم، والتى تحمل الرمز الكودى 109 إلى مستخدمى Windows 7 و8 و8.1، وأيضا خوادم ويندوز 2012 و2012 R2، بينما نسخة جوجل كروم الجديدة Chrome 110 ستكون هى النسخة الأولى التى تدعم نظم تشغيل ويندوز 10 و11 فقط.

فى هذا الصدد، ذكر تقرير لـ موقع express العالمى أن هناك تحديا جديدا سيواجه ملايين المستخدمين لنسخ ويندوز Windows القديمة؛ حيث أعلنت إدارة جوجل أن أحدث إصدار من Chrome، والذى يحمل الاسم الكودى 110، لن يكون متاحًا للأجهزة القديمة العاملة بنظم تشغيل ويندوز Windows 7 أو Windows 8؛ وهو ما يعنى أن هذه الأجهزة الشخصية ستكون الآن أكثر عرضة للهجمات السيبرانية والبرمجيات الخبيثة.