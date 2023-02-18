اختراع جديد يخلصك من إزعاج البصمات على الشاشة

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير نشره موقع New Atlas أن شركة "جنرال موتورز" حصلت على براءة اختراع تخلص أصحاب السيارات من أزمة الشاشة الملطخة بالبصمات.

وأضاف التقرير أن الاختراع عبارة عن نظام تحفيزى ضوئى، يتم تشغيله بواسطة مصابيح LED فوق بنفسجية مدمجة فى مصفوفة RGB.

وشدد التقرير على أن النظام يبدو بسيط نسبيًا، لكنه يتطلب بعض التغييرات الأساسية إلى حد ما على مجموعة البكسل خلف الشاشة.

وذكر التقرير أن فكرة "جنرال موتورز" تتمثل فى تصميم ضوء الأشعة فوق البنفسجية القابل للتحكم تمامًا والقريب فى مصفوفة ألوان الشاشة، حتى تتمكن من بدء عملية التنظيف الذاتى فى أى وقت. يمكن تشغيله يدويًا أو يمكن ضبطه ليبدأ مهمته بهدوء بعيدًا لبضع ساعات فى منتصف كل ليلة.