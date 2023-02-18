لغز العثور على 2000 قط نافق فى فيتنام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى تقرير لها أن الشرطة الفيتنامية عثرت على هذه القطط، الخميس، داخل مسلخ فى مقاطعة دونغ ثاب فى دلتا ميكونج (جنوب)، بالإضافة إلى 480 هرّا حيّا.
وأضافت أن الهرّة النافقة، التى يصل وزنها إلى 4 أطنان، موضوعة داخل غرفة باردة، بهدف تحويلها إلى منتجات طبية من نتيجة عملية غليان طويلة.
وأشارت إلى اعتقاد بعض الفيتناميين أنّ المواد الموجودة فى عظام القطط تساعد فى معالجة أمراض عدة كالربو وهشاشة العظام.
ولفت التقرير إلى أن تناول لحوم الكلاب والقطط قانونيا فى فيتنام، فيما يقدّم عدد كبير من المطاعم أطباقا تحوى هذه اللحوم، إلا أنّ الأشخاص المعنيين بهذه الممارسة عليهم تقديم تقارير تثبت مصدر الحيوانات.
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