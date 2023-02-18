توقعات الأبراج اليوم السبت 18 فبراير 2023.. مفاجآت وحظوظ من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

يمكنك إنجاز ما عليك بكل اجتهاد؛ ما يحدث فرقًا كبيرًا فى وظيفتك.. ابحث عن الحب المثالى.. تصرف فى أموالك بحكمة شديدة؛ حتى تستطيع تحقيق التوزان المالى.

برج الثور

حاول أن تستعيد ذكرياتك اليوم مع شريكك... تأكد من حسن نوايا الطرف الآخر قبل عقد أى اتفاق فى العمل.. لا تقلق ولا تضعف أمام مواجهة أى صعوبات مالية.

برج الجوزاء

أطلق العنان لأفكارك وابدأ فى تنفيذها ولا تلتفت لكل ما هو سلبى.. تحتاج إلى قضاء بعض الوقت مع شريك حياتك للتحدث معا.. حاول استغلال أموالك فى إسعاد الآخرين.

برج السرطان

دماغك مزدحم بالأفكار حاول تنفيذ الأولى فالأولى.. تجاوز أى مشكلات مع شريكك بحكمة وعقل.. طالب بأى مستحقات لك فى عملك.

برج الأسد

تفكيرك عملى جدًا؛ الأمر الذى يساعدك أن تكون قادرًا على الحصول على الاستقرار.. حاول توصيل رسالتك إلى أحد أفراد أسرتك بهدوء وعقلانية.. حاول التعامل مع نفقات منزلك بحكمة ودون تبذير أو تقتير.

برج العذراء

ابذل قصارى جهدك فى عملك وإياك من أى إحباط.. إذا كنت فى علاقة، تحدث مع شريكك أولاً وقبل كل شيء.. حاول التفكير الجاد للتخلص من أى ديون متراكمة عليك.

برج الميزان

كن حذرا فى طريقة تعاملك مع زملائك فى العمل.. حاول تقييم علاقاتك مع شريكك كل فترة وأخرى.. حاول استغلال مزيد من الفرص لكسب كثير من الأموال.

برج العقرب

تحتاج إلى مزيد من الخبرات فى مجال العمل.. حاول إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك.. لا تكن خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية تكلم بصراحة وبهدوء.

برج القوس

هذا هو الوقت المناسب للاهتمام بتفاصيل مشاريعك الإبداعية.. تعامل مع الطرف الآخر بهدوء وحكمة حتى لا تفقده.. اختر القرار المناسب لظروفك بشان الأمور المالية ولا تثقل على نفسك.

برج الجدي

تعامل مع أى عقبات فى العمل بكل حكمة.. حاول لقاء صديق كنت تنتظره منذ فترة كبيرة.. حان الوقت للبدء فى مشروع جديد، لكسب مزيد من الأموال.

برج الدلو

تفكيرك واضح؛ ما يساعدك على أداء مهام عملك بكفاءة.. حاول اغتنام أى فرصة كبيرة؛ لتحسين علاقتك بشريك الحياة.. لا تكن مبذرا على احتياجات أفراد أسرتك تعامل مع الأموةر بحكمة دون إسراف أو تقتير.

برج الحوت

حاول ألا تشعر بالوحدة فى عملك.. قد يكون من المفيد بالنسبة لك وشريكك قضاء بعض الوقت بمفردكما.. لا تتشاءم بشان أوضاعك المالية.