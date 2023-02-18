الإسراء والمعراج.. اعرف كل تفاصيل ليلة اتصلت فيها الأرض بالسماء

جدة - نرمين السيد - الإسراء والمعراج

جاءت رحلة الإسراء والمعراج، لتؤكد لهذا الحبيب المصطفى أن قدره عال عند الله تعالى، بل إن قدره أعلى من قدر الملائكة الكرام البررة، حيث وصل إلى سدرة المنتهى والتى لم يصل إليها ملك ولا بشر إلا الحبيب المصطفى.

ليلة الإسراء والمعراج اتصلت فيها الأرض بالسماء ليست السماء الدنيا فحسب، وإنما السموات السبع كلها، بل وسدرة المنتهى أيضا، حيث كانت رحلة رأى فيها الحبيب المصطفى محمد، صلى الله عليه وسلم، ما رأى من آيات ربه الكبرى.

الإسراء والمعراج نتحدث عنها بالتفصيل فى السطور التالية:

جرت معجزة الإسراء والمعراج، فى منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشرة إلى السنة الثانية عشرة من البعثة المحمدية، وقال بعض العلماء إن ليلة الإسراء والمعراج كانت فى ليلة الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول ولم تعين السنة، وقيل إنها كانت قبل الهجرة بسنة، فتكون فى ربيع الأول، ولم تعين الليلة، وقيل فى ليلة الـ 27 من شهر رجب قبل الهجرة بسنة، وهذا هو الرأى الراجح، وقيل قبل الهجرة بـ 16 شهراً، فتكون فى ذى القعدة، وقيل الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بـ 3 سنوات، وقيل بخمس، وقيل: بست، والذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة.

رحلة الإسراء والمعراج أنعم الله تعالى بها على حبيبه محمد؛ لتخرج النبى الكريم، صلى الله عليه وسلم، من حاله الحزن التى تعرض لها بعد "عام الحزن" الذى توفيت فيه السيدة خديجة زوجته، وعمه أبو طالب واللذان كانا يدافعان عنه ويلهمانه الصبر على الدعوة وعلى أذى المشركين.

فقد ذهب الحبيب المصطفى إلى الطائف لعله يجد هناك أناسا يستمعون له ويؤمنون بالله، فما كان منهم إلا أن سلطوا عليه سفهاءهم والصبية الصغار ليقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الطاهرتين، فاحتمى ببستان هناك وأسند ظهره الشريف إلى شجرة منه، ورفع عيناه إلى السماء والدموع تسرى منها وقال دعاءه المشهور:

"اللهم إليك أشكو ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلنى، إلى عدو يتجهمنى، أو إلى قريب ملكته أمرى ، إن لم تكن غضبان على فلا أبالى، غير أن عافيتك أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بى غضبك، أو تحل على سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك".

الإسراء

بينما كان رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، نائما فى مضجعه أتاه جبريل عليه السلام، فهمزه بقدمه، فجلس رسولنا الكريم فلم يرَ شيئا، ثم عاد إلى مضجعه، فأتاه مرةً ثانية فهمزه بقدمه، فجلس ولم يرَ شيئًا، ثم عاد مرة أخرى إلى مضجعه، فأتاه مرة ثالثة فهمزه بقدمه، وحينها قام رسول الله معه، وخرج به جبريل إلى باب المسجد، فإذا رسول الله يرى دابةً بيضاء بين البغل والحمار، وهى "البراق" فى فخذيها جناحان تحفّز بهما رجليه، ثمّ وضع جبريل يده فى منتهى طرف الرّسول فحمله عليه، وخرج معه.

ومضى رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم بصحبة جبريل عليه السّلام حتى انتهى به المطاف إلى بيت المقدس، فوجد فيه الأنبياء إبراهيم وموسى وعيسى فى نفرٍ من الأنبياء، فسلم عليهم جميعا، وأمهم فى صلاته، ثم أُتى جبريل رسول الله بوعائين، فى أحدهما خمر، وفى الآخر لبن، قال: خذ، فأخذ الرسول الكريم إناء اللبن، وشرب منه، وترك إناء الخمر، فقال لهُ جبريل: هُديتَ للفطرة، وهديت أمتك يا محمد، وحُرمت عليكم الخمر.

المعراج

روت كتب السيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لما فرغت مما كان فى بيت المقدس، أتى بالمعراج، ولم أر شيئاً قط أحسن منه، فأصعدنى صاحبى جبريل فيه، حتى انتهى بى إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة، يقال له إسماعيل، تحت يديه 12 ألف ملكٍز

فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال: جبريل قيل: من معك؟ قال: محمد، قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قيل مرحباً به فنعم المجىء جاء، ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلِّم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح.

قال: "ثم رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل، فى أيديهم قطع من نار يقذفونها فى أفواههم، فتخرج من أدبارهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء "أكلة أموال اليتامى ظلما".

قال ثم رأيت رجالاً لهم بطون لم أر مثلها قط بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإبل العطاش حين يعرضون على النار، قال: قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا، ثم قال رأيت نساء معلقات بثديهن، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتى أدخلن على رجالهن من ليس من أولادهم "الزانيات".

قال: "ثم صعد بى حتى أتى السماء الثانية فتكرر نفس الحديث، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما أبناء خالة، قال: هذا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فسلم عليهما، فسلمت وردا السلام ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح.

قال ثم صعد بى إلى السماء الثالثة فاستفتح وتكرر نفس الحديث، فلما خلصت فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر، قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف بن يعقوب فسلم عليه، فسلمت فرد السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح.

قال: ثم صعد بى إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال هذا إدريس. قال: ثم صعد بى إلى السماء الخامسة فاستفتح، وتكرر نفس الحديث، فلما خلصت إذا فيها رجل كهل أبيض الرأس واللحية عظيم اللحية، لم أر كهلاً أجمل منه قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب فى قومه هارون بن عمران فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح".

ليلة الإسراء والمعراج

"قال ثم صعد بى إلى السماء السادسة فاستفتح، وتكرر نفس الحديث، فلما خلصت قال هذا أخوك موسى بن عمران فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح، فلما تجاوزت بكى، قيل ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتى.

قال ثم صعد بى إلى السماء السابعة، فاستفتح وتكرر نفس الحديث، إذا فيها رجل كهل جالس على كرسى على باب البيت المعمور فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك وإذا خرجوا منه لا يعودون إليه قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، فقال مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح.

قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قال: هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران فى الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات.

"قال ثم انتهيت إلى ربى، وفُرضت على 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى بن عمران فقال: بما أمرت؟ قلت: أمرت بـ 50 صلاة كل يوم، قال: إن الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك، فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك، فرجعت فوضع عنى عشراً، فرجعت إلى موسى فقال مثله، وتكرر ذلك إلى أن أمرت بخمس صلوات كل يوم.

قال: "فرجعت إلى موسى، فقال: بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم، فقال لى مثل ذلك، فقلت: قد راجعت ربى حتى استحيت منه ، فما أنا بفاعل. فمن أداهن منكم إيماناً بهن واحتساباً لهن، كان له أجر 50 صلاة مكتوبة".

الإسراء والمعراج بالروح أم بالجسد؟

تلك قضية اختلف فيها العلماء على مر العصور، إلا أن الثابت والصحيح أن رحلة الإسراء والمعراج المباركة كانت بالروح والجسد معا، ويؤكد ذلك كما قال العلماء أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز: "سبحان الذى أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله..."، حيث أكدوا أن لفظ "بعبده" يعنى الروح والجسد معًا وأن هذا ليس بغريب على قدرة الله تعالى.

أما الإسراء فقد نص عليه القرآن فى سورة الإسراء، وجاءت أحاديث كثيرة تدل عليه، وقد ذكر الطبرى وابن كثير والبغوى فى تفاسيرهم كثيرا منها، وذهب إلى القول بكونه أسرى بجسد النبى محمد يقظة ليلة الإسراء وعرج به إلى السماء جمهور أهل العلم، ورجحه كثير من أعلام المفسرين وعلى رأسهم الطبرى وابن العربى وابن كثير والبغوى والبيضاوى.

الإسراء والمعراج

وقال القرطبى: "ثبت الإسراء والمعراج فى جميع مصنفات الحديث، وروى عن الصحابة فى كل أقطار الإسلام فهو من المتواتر بهذا الوجه، وذكر النقاش ممن رواه 20 صحابيا. وقال الشوكانى فى قتح القدير: "والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة".

ويكفى أن الإسراء والمعراج كان بجسده الشريف لقوله تعالى: "سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى" وقوله تعالى: "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى".

الدروس المستفادة من الإسراء والمعراج

أما عن الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، فقد أوضح العلماء أن أول تلك الدروس هى "الاطلاع على قدرة الله تعالى وبديع خلقه ففى قطع المسافة بين القدس ومكة فى ليلةٍ واحدةٍ والمعراج إلى السماوات ثمّ العودة، دلالةٌ على قدرة الله تعالى؛ ولذلك فقد أثار ذلك الكثير من الجدل مع الكفار.

وأثار لديهم تساؤلاتٍ كثيرةٍ، وكذلك فإنّ ممّا يدركه المسلم حين يعرف تفاصيل رحلة الإسراء والمعراج، حكمة الله تعالى، ويطمئن المسلم أيضاً بأنّ ربّه -عزّ وجلّ- لن يكله إلّا لخير وصلاح أمره فى الدنيا والآخرة إذا اتصل فيه وأطاعه".

من الدروس المستفادة "مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين"، فقد توثّقت علاقة المسجد الاقصى بالإسلام، وذلك فى ليلة الاسراء والمعراج، حيث إنّ النبى، صلّى الله عليه وسلّم، كان إمامًا للأنبياء فى المسجد الأقصى، فكان المسجد الأقصى قبلة الأنبياء قبل مجىء النبى الكريم، والقبلة التى صلّى إليها النبى صلّى الله عليه وسلّم، قبل أن يتم تغيّرها إلى مكة، والمسجد الاقصى المسجد الثالث الذى تشدّ إليه الرحال".

وعلى رأس هذه الدروس أيضا، التأكيد على أن الرسالات كلّها من عند الله الواحد، ومبتغاها واحد، وهو عبادة الله وتوحيده، حيث قال الله تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ"، ونستفيد من تلك المعجزة العظيمة أن الإسلام دين الفطرة، ففى تخيير جبريل للنبى، عليه السلام بين الخمر واللبن.

واختيار النبى للبن، دلالةٌ على أنّ الدين الإسلامى دين يتماشى مع فطرة الإنسان، ويوازن بين المصالح والمفاسد، وبين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة، وذلك من أهم الأسباب التى تجعل الإسلام ينتشر بسرعةٍ وسهولةٍ بين الناس".

وفى السياق ذاته، تؤكد رحلة الإسراء والمعراج أهمية الشكوى لله فقط، والتذلل إليه فقط، فعندما شكا الحبيب المصطفى لربه ضعف قوته وقلة حيلته استجاب له وعوضه وكرمه، كما تؤكد المعجزة مكانة النبى، صلّى الله عليه وسلّم، العظيمة، إذ وصل النبى مكاناً فى السماوات العلا، لم يصله بشر من قبله، وهو سدرة المنتهى.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج

هناك مجموعة من الأدعية يمكن الدعاء بها خلال ليلة الإسراء والمعراج:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِى، وَقِلَّةَ حِيلَتِى، وَهَوَانِى عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّى، إِلَى مَنْ تَكِلْنِى؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِى؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِى؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِى أَوْسَعُ لِى، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِى أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِى غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَى سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ.

اللهم لا تشمت أعدائى بدائى، واجعل القرآن العظيم دوائى وشفائي، أنت ثقتى ورجائى، واجعل حسن ظنى بك شفائى، اللهم ثبت على عقلى ودينى، وبك يا رب ثبت لى يقينى وارزقنى رزقًا حلالًا يكفينى وأبعد عنى شر من يؤذينى.

اللهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك، عدل فى قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزنى وذهاب همى.