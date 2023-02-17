آبل تحذر مستخدميها.. افحص هاتفك الآن

جدة - نرمين السيد - وفق العربية، أكدت الشركة أنها وفرت تحديثا لنظام التشغيل، محذرة من تجاهل عدم التحديث إذ يمكن ذلك المهاجمين من استغلال الثغرات واختراق الهاتف.
ولفتت إلى أن التحديث يشمل جميع أجهزة Apple - iPhone و Mac و iPad.
ولتثبيت التحديث الجديد على الجهاز، يجب الذهاب أولا للإعدادات والنقر فوق "عام" ثم "تحديث البرنامج" ثم انقر فوق "تثبيت" إذا كان تحديث iOS 16.3.1 متاحًا للتنزيل.
بعد ذلك سيتم إرشادك عبر الخطوات للتحقق من القرار وإعادة تشغيل الجهاز، كما يمكن التثبيت عبر جهاز الكمبيوتر الذى يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows باستخدام iTunes.
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