اكتشف الحظر على إنستجرام بـ 3 خطوات

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جدة - نرمين السيد - ويمكن من خلال هذه الخطوات معرفة أسباب تراجع المتابعين، وفى حال اكتشفت غياب أحدهم على وجه الخصوص، يمكن التأكد أيضا من حظره لحسابك من عدمه.
تشمل الخطوة الأولى "البحث" وذلك من خلال وضع اسمه فى الخانة المخصصة لذلك على جوجل، وفى حال عدم ظهور الاسم؛ يعنى ذلك أنك محظور بنسبة 100%.
أيضا عبر تفقد المنشورات الخاصة بك، والتى تتأكد بأن الشخص المثار حوله الشكوك تفاعل معها مسبقا.
وفى تلك الخطوة افتح الصورة، واضغط على عدد المتفاعلين، وإذا لم يظهر لك الشخص الذى تبحث عنه، فهذا يعنى أنك فى قائمة المحظورين لديه.
فى خطوة أخيرة تقطع الشك بالقين، قم بفتح الرسائل بينكما، وادخل على حسابه من خلالها، وإذا لم تتمكن من ذلك تأكد أن الشخص المراد فعل الحظر ضدك.
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