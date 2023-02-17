بناطيل واسعة وملونة.. جينيفر لوبيز تتألق بموضة التسعينيات (صور) 

جدة - نرمين السيد - اشتهرت جينيفر لوبيز، بمظهرها غير الرسمى والمريح، والآن بعد أن عادت اتجاهات التسعينيات والعقد الأول من القرن الماضى، شوهدت وهى ترتدى أفضل ملابسها الشتوية، والتى تشمل طرقا مختلفة لإكسسوارات البناطيل.

والتقطت عدسات المصورين نجمة هوليوود مؤخرا وهى تصل إلى استوديو الرقص الخاص بها وهى ترتدى بنطلون واسع مع بلوفر أبيض وحذاء رياضى نفس اللون.

وحرصت على الظهور بشعرها على شكل ذيل حصان، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة وحقيبة Dior Book Tote التى تحملها فى كل مكان.

فى وقت سابق من هذا الشهر، ارتدت جينيفر لوبيز عدة بناطيل من الصوف لفصل الشتاء، تتميز بخصر مرتفع، مع بلوفر قصير منتفخ.