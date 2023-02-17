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جدة - نرمين السيد - اشتهرت جينيفر لوبيز، بمظهرها غير الرسمى والمريح، والآن بعد أن عادت اتجاهات التسعينيات والعقد الأول من القرن الماضى، شوهدت وهى ترتدى أفضل ملابسها الشتوية، والتى تشمل طرقا مختلفة لإكسسوارات البناطيل.
والتقطت عدسات المصورين نجمة هوليوود مؤخرا وهى تصل إلى استوديو الرقص الخاص بها وهى ترتدى بنطلون واسع مع بلوفر أبيض وحذاء رياضى نفس اللون.
وحرصت على الظهور بشعرها على شكل ذيل حصان، وأكملت إطلالتها بنظارة شمسية كبيرة وحقيبة Dior Book Tote التى تحملها فى كل مكان.
فى وقت سابق من هذا الشهر، ارتدت جينيفر لوبيز عدة بناطيل من الصوف لفصل الشتاء، تتميز بخصر مرتفع، مع بلوفر قصير منتفخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بناطيل واسعة وملونة.. جينيفر لوبيز تتألق بموضة التسعينيات (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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