تجمل بالأخلاق.. التعامل مع زميلك كثير الكلام (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة "تجمل بالأخلاق" يرصد الإنفوجراف التالى نصائح هامة للتعامل مع زميل العمل كثير الكلام. وتشمل النصائح: ـ قللل التعامل دون التجاهل التام. ـ لا تشعره بأنه منبوذ. ـ اجعل أسلوبك مزيجا من الجدية والأريحية. ـ إذا عطلك عن العمل لا تخجل واطلب منه الصمت. ـ تجنب الأسلوب القاسى ولا تكتسب عداوته. ـ اجعل محور الكلام رسميا بشأن العمل فقط. ـ أشعره بأنه محبوب ولكن فى نطاق محدود.

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