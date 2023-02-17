جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة آية عاطف، وهى باحثة مصرية تطور مادة تساعد مرضى الحساسية على مواجهة مشكلاتهم مع الطعام، إنها تخرجت من الكلية فى عام 2008، وبدأت فى الدراسات العليا وحصلت على الماجستير فى عام 2014، ثم توقفت لمدة 5 سنوات، وفى عام 2019 بدأت فى إجراءات الحصول على شهادة الدراسات وهو ما تحقق بعدها بعامين.





وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر": "حصلت على منحة يونيسكو بعدما قدمت مشروعى البحثى لها، وبالنسبة لحساسية الطعام، فإن هذا الأمر ليس متعارفا عليه بمصر، وفى عام 2011 وُلد طفل فى عائلتى وجرى تشخيص أنه مصاب بحساسية من اللبن، لذلك عانت والدته، لذلك تأثرت بهذا الأمر، وحاولت مساعدة مصابى حساسية الطعام". وتابعت: "بعض المرضى قد يصابون بالوفاة إذا تناولوا طعاما لديهم حساسية منهم، التعديلات الوراثية فى الأطعمة تجعل بعض الأجسام غير قادرة على التكيف معها، لذلك فإن العالم يتجه إلى الاعتماد على أطعمة ليست معدلة وراثيا".

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