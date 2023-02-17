- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - أسبوع الموضة بمراكش انطلق لأول مرة فى 2017، ويندرج فى إطار برنامج دولى لأسابيع الموضة، وجعل من مدينة مراكش مقرا دائما، ليضرب من خلاله موعدا لعشاق الموضة مرتين كل عام.
وينظم أسبوع الموضة المغربى مسابقة للمبدعين الشباب، ليتسنى للفائز تقديم عرض أزياء خاص به بباريس.
وفى هذه النسخة، تنصهر الحرفية التقليدية بالخطوط الحديثة، فى قالب منسجم وأنيق، ليتم عرض القفطان ومنتجات فن الحرف التقليدية.
كما يشكل هذا المعرض، فرصة لتكريم خبرة الحرفيات المغربيات، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة هانى البحيرى.. انطلاق أسبوع الموضة بمراكش 8 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.