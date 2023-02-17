بمشاركة هانى البحيرى.. انطلاق أسبوع الموضة بمراكش 8 مارس 

جدة - نرمين السيد - أسبوع الموضة بمراكش انطلق لأول مرة فى 2017، ويندرج فى إطار برنامج دولى لأسابيع الموضة، وجعل من مدينة مراكش مقرا دائما، ليضرب من خلاله موعدا لعشاق الموضة مرتين كل عام.

وينظم أسبوع الموضة المغربى مسابقة للمبدعين الشباب، ليتسنى للفائز تقديم عرض أزياء خاص به بباريس.

وفى هذه النسخة، تنصهر الحرفية التقليدية بالخطوط الحديثة، فى قالب منسجم وأنيق، ليتم عرض القفطان ومنتجات فن الحرف التقليدية.

كما يشكل هذا المعرض، فرصة لتكريم خبرة الحرفيات المغربيات، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لحقوق المرأة.