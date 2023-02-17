وضع اختصار للصور والفيديوهات داخل الدردشة.. ميزة جديدة لـ WhatsApp (صورة)

جدة - نرمين السيد - التحديث الجديد يخص تطبيق Windows الأصلى بمتجر Microsoft، لإصدار اختصار للصور والفيديو داخل الدردشات والمجموعات للمستخدمين. وتظهر لقطة الشاشة اتاحة الخيار الجديد مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من التطبيق كمستندات. وأصبح الآن من الأسهل والأكثر سرعة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو كملفات وسائط باستخدام الاختصار الجديد فى حال احتجت إلى البحث عن الوسائط باستخدام مستكشف الملفات. يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمقاطع الفيديو وسيتم ضغط الوسائط التى تتم مشاركتها من خلال هذا الاختصار بحيث يتم إرسالها بسرعة أكبر وتشغل مساحة أقل، تماما كما هو الحال فى الأنظمة الأساسية الأخرى.

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