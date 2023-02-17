البيتزا تتصدر قائمة 15 نوعا من الأطعمة الأعلى احتواء للملح بطعام الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الدراسة، التى أجريت فى كلية الطب جامعة "تورونتو" فى كندا، أن مايقرب 90% من الأمريكيين يتجاوزون الإرشادات الغذائية الخاصة بتناول الصوديوم، وهو عامل خطر لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وتسلط الدراسة الضوء على الأطعمة المفضلة والمألوفة بين الأمريكيين واحتلالها مراكز متقدمة فى قائمة الأطعمة الأكثر احتواء على الملح.

وقال الباحثون، فى بيان صحفى: " تمثل فئة الطعام الـ15 الأعلى مساهمة فى الصوديوم الغذائى أكثر من 50٪ من إجمالى مدخول الصوديوم الغذائى للبالغين الأمريكيين، مع البيتزا والخبز واللحوم الباردة والشوربات والبوريتو".

وتتصدر البيتزا القائمة بنسبة بلغت "5.3 %" من إجمالى مدخول الصوديوم الغذائى، يليها الخبز والكعك بنسبة بلغت "4.7% "، وجاءت اللحوم الباردة والمقددة فى المرتبة الثالثة بنسبة بلغت "4.6 %" والحساء بنسبة "4.4 %" والوجبات الخفيفة بنسبة "4.1%" ثم الدواجن بنسبة "4٪".