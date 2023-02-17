متصفح «فايرفوكس» يحصل على مزايا جديدة

جدة - نرمين السيد - يتضمن ذلك أداة مجانية تسمى "فايرفوكس ريلاى"، والتى تتيح استخدام الأسماء المستعارة للبريد الإلكترونى لإخفاء هويتك أثناء الاشتراك فى حملات تسويقية مختلفة.

بعد أن كانت حصرية لمتصفح "فايرفوكس"، تم توفير الخدمة كملحق فى "جوجل كروم" العام الماضى، إلى جانب بعض التحسينات مثل القدرة على حظر بعض أو كل رسائل البريد الإلكترونى الترويجية.

يتم الآن توسيع هذه الإمكانات لتشمل "فايرفوكس" على نظام "أندرويد"، والذى حصل على امتدادات إضافية لأول مرة منذ عام 2020.

تعمل Mozilla على إتاحة "فايرفوكس ريلاى" على "أندرويد" كإضافة، إلى جانب وظيفتين إضافيتين جديدتين تسمحان لك بالاستماع إلى الإصدارات الصوتية لمحتوى الويب وإزالة عناصر التتبع من عناوين URL.

تم تصميم "Firefox Relay" لإبعاد مرسلى البريد العشوائى عن صندوق الوارد الخاص بك عن طريق إنشاء اسم مستعار للبريد الإلكترونى.

يكون هذا مفيدًا إذا طلب نموذج عبر الإنترنت عنوان بريدك الإلكترونى؛ ما عليك سوى النقر على زر "فايرفوكس ريلاى" لملء عنوان بريد إلكترونى عشوائى ومجهول بدلاً من إرسال عنوان بريد إلكترونى حقيقى.

تقوم الوظيفة الإضافية بإعادة توجيه الرسائل تلقائيًا إلى صندوق الوارد الحقيقى الخاص بك، ويمكنك تحديد الرسائل التى تريد تلقيها.

فى عام 2021، قدم "فايرفوكس" مستوى متميزًا من الخدمة، والذى يتيح لك إنشاء أكثر من خمسة أسماء مستعارة مقابل 0.99 دولارًا شهريًا.

لقد تلقت بعض التحديثات العام الماضى، بما فى ذلك دعم مرفقات البريد الإلكترونى التى تصل إلى 10 ميجابايت، بزيادة من 150 كيلو بايت.

أضافت Mozilla أيضًا ClearURL إلى "فايرفوكس" فى "أندرويد" لتخليص عناوين URL من عناصر التتبع وجعلها أقصر.

بالنسبة للمبتدئين، تفضل المواقع إضافة أحرف إضافية إلى عنوان URL الأساسى لتتبعك.

ظهرت ميزة الخصوصية هذه لأول مرة على سطح المكتب فى يونيو من العام الماضى مع إصدار "فايرفوكس" الإصدار 102، مما أدى إلى تعطيل معلمات التتبع من "فيسبوك" و"أوليتكس" و"هبسبوت" و"ماركيتو".

أخيرًا، يمكن لمتصفح "فايرفوكس" لنظام "أندرويد" الآن قراءة صفحات الويب بصوت عالٍ لك باستخدام ReadAloud.

يستخدم هذا الامتداد تقنية تحويل النص إلى كلام لتحويل محتوى الويب إلى صوت، ويتضمن بعض خيارات التحكم، مثل القدرة على تحديد صوت ذكر أو أنثى وضبط سرعة القراءة.

يحتوى "فايرفوكس" بالفعل على عدد من الميزات التى يمكن أن تساعد فى حمايتك من تتبع ملفات تعريف الارتباط التى يستخدمها المعلنون لجمع المعلومات ومتابعة نشاطك عبر الإنترنت.

تأخذ الإضافات الأخيرة الأمور خطوة إلى الأمام، وقد تكون مجرد إجابة للمستخدمين الذين سئموا من تعرضهم للقصف بالرسائل التسويقية غير المرغوب فيها أو التعقب عند زيارة مواقع مثل "فيسبوك".