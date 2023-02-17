تسلا تستدعى السيارات ذاتية القيادة الكاملة بسبب مخاطر الاصطدام

جدة - نرمين السيد - وأضافت الشركة، أنها سترسل تحديثا عن بعد لمعالجة المشكلة، كما فعلت مع عمليات الاسترداد السابقة.
وستوسع الشركة عملية استدعاء البرنامج، والتى حظيت باهتمام واسع النطاق لوعود تسلا، للاستفادة منها لجعل المركبات ذاتية القيادة.
وقال مسؤولون فى الشركة إن البرنامج - وهو جزء من حزمة مساعدة السائق - سيتم استدعاؤه بسبب فشل المركبات فى التوقف عند التقاطعات أو توخى الحذر المناسب عند الإشارات الصفراء، والتوقف التام عند إشارات التوقف، وكذلك الالتزام بالسرعة المعلنة.
ونشرت تسلا، إشعار الاستدعاء على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة هذا الأسبوع.
ويتأثر بالاستدعاء 362758 سيارة، بما فى ذلك طرازات تسلا، التى يعود تاريخها إلى عام 2016.
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