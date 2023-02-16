«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مقبرة الملك توت عنخ أمون (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تعد مقبرة الملك المصرى القديم توت عنخ آمون، التى تنتمى إلى الأسرة الثامنة عشرة ذات شهرة عالمية، لأنها المقبرة الملكية الوحيدة بوادى الملوك التى تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة.





وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن مقبرة الملك توت عنخ آمون، بطريقة الفيديو جراف، مستعرضا أهم اكتشاف أثرى فى تاريخ مصر، ولفت أن الحدث الفارق فى رحلة اكتشاف مقبرة الملك المصرى، بأنها المقبرة الوحيدة التى عثر على جميع محتوياتها كاملة.

وذكر التقرير، أنه تم اكتشاف المقبرة فى الـ16 من فبراير لعام 1923؛ وأوضح أن عالم الآثار الإنجليزى "هوارد كارتر"، أول من اكتشف حجرة دفن "توت عنخ آمون"، مشيرا إلى أن كارتر كان أول إنسان تطأ قدمه داخل المقبرة بعد 3000 عام.

وأكد التقرير أن المقبرة كانت مليئة بالثروات والكنوز وكانت مومياء الملك المحفوظة جيدا أهم الاكتشافات.

واختتم التقرير، أن الملك توت عنخ آمون كان حاكما لمصر لمدة 10 سنوات، موضحا أن الفرعون الذهبى توفى عن عمر يناهز 19 عاما، سنة 1325 قبل الميلاد.