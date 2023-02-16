لمنافسة سامسونج.. أبل تحصل على براءة اختراع لهاتف جديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنه لا يوجد خطة معلنة بشركة أبل لتصنيع ذلك المنتج الذى ينافس "سامسونج" ويتفوق على هواتفها بسبب المشاكل الناتجة عن تلف المنطقة المثنية من الشاشة.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن براءة الاختراع تكشف أن الهاتف يأتى بأزرار جانبية للتحكم فى مستوى الصوت وسطوع الشاشة والكاميرا والخيارات الأخرى.

وأضافت أن الهاتف سيفتح رأسيا لتوفير شاشة ممتدة أكثر مقارنة بالتصميمات التى تفتح أفقيا لتكوين الجهاز اللوحى.

كما يستمتع بتصميم مكون من مواد أكثر مرونة فى الخط الذى يطوى من عنده الهاتف.