بـ 51 مليون دولار.. مواصفات منزل ابنة بيل جيتس

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى جينيفر جيتس انتقلت إلى منزلها الجديد لتعيس فيه مع زوجها وطفلتها الأولى، والذى يقدر بـ 51 مليون دولار.

وقرر الزوجان شراء منزل جديد "بنتهاوس" بشارع جرينتش فى مانهاتن، أشهر مناطق ‏مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبلغ المساحة الداخلية لشقة "بنتهاوس" حوالى 8900 قدم مربعة، بالإضافة إلى 3400 قدم مربعة من المساحة الخارجية مع حمام سباحة كبير.

ويذكر أن "بنتهاوس الضخم" كان مملوكا لبطل سباق الفورمولا 1 لويس هاميلتون، الذى باعه فى سياتل فى أواخر عام 2021 مقابل 49.5 مليون دولار، وذلك وفاق لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.

ويتكون المنزل من 6 غرف نوم و6 حمامات وسقوف بارتفاع 20 قدما وتراسات متعددة ومساحتين لوقوف السيارات، بالإضافة إلى مسبحا داخليا بطول 70 قدما، وصالة رياضية مع غرف خلع الملابس، وحماما تركيا.

وأضافت الصحيفة أن عملية الشراء تمت بعد فترة قصيرة من زواج جينيفر والفارس الأولمبى نائل نصار.

وتقدر ثروة نائل نصار التقريبية بـ100 مليون دولار بينما تقدر ثروة بيل جيتس بـ132.6 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية نهاية 2021.